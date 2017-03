Publié le 20 mars 2017 par admin

Matmatah – Plates Coutures – 03 Mars 2017

L’album de cette semaine était celui de Matmatah, Plates Coutures à Radio Evasion

On a fait un point sur les débuts du groupe, et surtout leur premier album, La Ouache où on peut y trouver les célèbres Lambé An Dro, Emma ou encore, l’Apologie.

Autoproduits depuis 98, Matmatah est totalement indépendant et ils sont eux même producteurs de certains groupe connus de tous.

L’album est disponible sur le site internet du groupe, bonne écoute et à la semaine prochaine !