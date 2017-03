Halte au Cancer dans le L.E.M !

Publié le 21 mars 2017 par admin

Dans le L.E.M on reçoit aujourd’hui Marcel Guardos, le président de l’association Halte au cancer. Son crédo : être à l’hôpital sans avoir l’impression d’y être.

L’association Halte au cancer est créée en 2012. Son objectif : apporter une aide financière au service d’oncologie du CHU de Brest afin d’améliorer la cadre de vie des malades. Parmi les travaux réalisés en cinq ans, on peut citer l’installation de plafonds virtuels dans les salles de radiothérapie et d’un aquarium virtuel dans la salle d’attente, ce qui permet de réduire le stress des patients. D’autres travaux d’amélioration des espaces de rencontre entre les familles et les médecins sont prévus cette année au service oncologie pédiatrique.

En fin d’émission, Guillaume et Raven, deux étudiants brestois, nous font découvrir l’association Asperansa, l’association pour la sensibilisation à la protection, l’éducation et la recherche sur l’autisme et notamment le syndrome d’Asperger. Guillaume et Raven nous présente aussi la conférence « Une différence invisible, les autistes prennent la parole » qu’ils organisent jeudi 23 mars à 17h30 dans l’amphithéâtre Guilcher de l’université de sciences humaines de Brest.