L’Instant C reçoit Gildas Vijay Rousseau

21 mars 2017

21e de L’instant C, avec la venue dans les studios du musicien aux multiples facettes Gildas Vijay Rousseau. Adopté par un couple de Brestois à l’âge de 14 mois, il raconte son parcours, son retour sur les traces de son enfance à Bombay en Inde, sa vie d’artiste, son engagement en tant que citoyen, ses combats sur plusieurs fronts. Un personnage attachant, spécialiste du piano et de bien d’autres choses…

Dans le phoner, on retrouve le programmateur de l’association Penn Ar Jazz, Frédéric qui évoque la venue au Vauban de l’Anglais Shabaka Huntchings and the Ancestors.

Petit clin d’œil à la chanteuse espagnole et qui vit à Malte Raquel Mercado, avec son titre » Enamorate de mi « . A découvrir absolument sur You Tube

Dans l’agenda, focus sur Chapiteau d’hiver au Relecq-Kerhuon et sur le groupe de jazz Nautilis.

Rendez-vous mardi 28 mars avec le Trio Bacana.