Linky : la mobilisation continue sur le Faou, Rosnöen et Pont-de-Buis

Publié le 23 mars 2017 par admin

Ce jeudi dans le LEM : la question des compteurs Linky.

Dans cette émission, nous ferons un retour sur la mobilisation autour de ces nouveaux compteurs. Nous reviendrons assez vite sur les nombreuses questions que l’installation des compteurs posent : santé et respect de la vie privée notamment. Pour ce faire, on reviendra sur la mobilisation et les réunions d’informations qui ont été proposé du côté du Faou, de Pont-de-Buis et de Rosnoën tout dernièrement.

