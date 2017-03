Des Polars et des Notes #32

Publié le 24 mars 2017 par admin

Avec le printemps…

Irlande, Autriche, USA, France, Espagne, Angleterre au menu de cette émission. Des plaines, des montagnes, des tourbières, des lacs, la mer démontée ou les neiges éternelles qui ont tendance à fondre sous la poussée du réchauffement climatique, faut se dépêcher d’en profiter !

Des tueurs hors du communs et des enquêtes bien tordues au sommaire de cette émission, thrillers obligent, mais pas que des phénomènes d’ailleurs, des histoires de toutes sortes et des situations tragiques, du suspense, des passés qui ressurgissent, des présents compliqués, tout ce qui peut faire un jour ou l’autre franchir la ligne jaune à des gens comme vous et moi.

Pour illustrer tous ces passionnants entretiens, de la musique extraite des livres, les ambiances qu’ont voulu y mettre les auteurs

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

LIVRES ET INTERVIEWS

La chambre d’ami – James Lasdun – Sonatine Éditions : Imaginez un cadre de rêve : une luxueuse résidence d’été au milieu des montagnes. Placez-y un trio de personnages troubles : Charlie, un riche banquier new-yorkais, sa femme Chloe et Matthew, le cousin de Charlie, un cuisinier dont l’existence part un peu à la dérive. Ensuite, patience, viennent le mensonge, la trahison, la rapacité, le meurtre…

Interview « coup de coeur » : Gérard Coquet vient nous présenter Connemara Black, sorti le mois dernier chez Jigal Polar. Un formidable polar dans les tourbières et les lacs d’Irlande, au milieu des anciens combattants d’une guerre civile qui n’en finit pas et de clans qui s’affrontent à la recherche d’un livre de magie noire. Ciara McMurphy, une flique, une Garda, retourne dans sa province natale pour y mener une enquête bien compliquée.

Comme un blues – Aníbal Malvar – Asphalte Éditions : Madrid, un soir d’hiver 1996. Un avocat demande à Carlos Ovelar de retrouver Ania, sa fille de dix-huit ans. Pourquoi faire appel à lui, simple photographe ? Parce que dans une ancienne vie, Carlos travaillait pour les services secrets espagnols. Il a connu les coulisses de la transition démocratique sous les ordres de son père, véritable barbouze de légende. De ces années-là, il a conservé une expérience et des contacts qui vont l’aider à se mettre sur la trace de la disparue… Un extraordinaire polar, à la fois fable et réalité crue d’une Espagne pas encore tout à fait remise des terribles années fascistes.

Le Livre du Mois : interview de Bernard Minier qui nous livre la suite tant attendue de Glacé, le thriller vendu à 450 000 exemplaires dont M6 vient de tirer une série TV. Le commandant Martin Servaz retrouve son ennemi intime, le tueur suisse Julian Hirtmann pour une face à face totalement fascinant avec, entre eux, un jeune garçon de cinq ans. Une histoire qui débute dans des conditions dantesques sur une plateforme pétrolière en Norvège et se poursuit en Autriche.

Interview « coup de coeur » : Michel Moatti pour Tu n’auras pas peur paru chez HC Éditions. Jeune journaliste passionnée et déjà célèbre, Lynn Dunsday enquête pour Le Bumper, un site d’information sur internet. Reporter chevronné désormais proche de la retraite, Trevor Sugden travaille « à l’ancienne » pour un petit quotidien au format original. Tous les deux vont traquer un assassin sans scrupule qui reconstitue avec autant de rigueur que de férocité les scènes de crimes les plus atroces, avant de les diffuser sur le Net…

LA ZIK :

Un peu de nostalgie, mais une belle variété de style et de genre, à déguster en lisant vos polars préférés :

Grateful Dead : Friends Of The Devil

The Pogues : Dirty Old Town

Nacha Pop : Alta Tension

Gustav Mahler : Kindertotenlieder

Airplane Man : We Are On Fire

Otis Redding : The Dock Of The Bay

Comment ça s’écoute Des Polars et des Notes ?

Nez à la fenêtre, le printemps arrive, terminé de s’emmitoufler, il est temps de prendre l’air, après l’émission bien sûr…

Concrètement, en consultant la grille des programmes de notre partenaire Radio Évasion ou en podcast en cliquant ci-dessous