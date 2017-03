L’Instant C reçoit le Trio Bacana

Publié le 28 mars 2017 par admin

22 voilà le Trio Bacana ! Pour cette 22e de L’instant C avec Patrice et Nathan, place à la chaude musique brésilienne avec le Trio Bacana, trois charmantes jeunes femmes qui se sont unies pour le meilleur et pour le rire, entre instruments traditionnels du Brésil et chants polyphoniques. Originaires de Vannes, Enora, Barbara et Enora sont venues nous présenter leur premier album qui sortira en mai, » Hoje tem ! « .

Dans cette émission torride, à l’ambiance estivale, voire tropicale, notre second invité dans le phoner est Jean-Marc Laurent, le patron du café-concert le P’tit Minou, qui ne fermera donc pas ses portes au bout d’un an d’existence, car il a reçu l’autorisation d’ouverture jusqu’à 2h30 du matin ! Côté programmation musicale, le choix de l’invité Léo Correa, Washington Dead Cats et Gilberto Gil…

Dans l’agenda, nous évoquons Asso Adao et son festival Petite Marée, ainsi que le Subito Festival International de Théâtre d’Improvisation au cabaret Vauban, puis le Festival Nainportequoi avec vert le jardin 29.

Voilà une nouvelle aventure de passée, vivement la prochaine, bise à l’œil