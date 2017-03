Des plantes, des planètes et des hommes, la théorie des signatures avec Catherine Gut

Publié le 29 mars 2017 par admin

Le L.E.M reçoit Catherine Gut l’auteur de l’ouvrage Des plantes, des planètes et des hommes. Un livre pour ceux qui aime se promener dans les bois, contempler les plantes et qui voudrait s’initier à la théorie des signatures. Une émission pleine de mystère et de poésie.

Catherine s’est initiée il y a une trentaine d’année à l’aromathérapie puis à l’ofacto-thérapie. Elle découvre alors la théorie des signatures. La théorie des signatures n’est ni de la botanique, ni de la naturopathie mais plutôt un jeu subjectif de correspondance entre les plantes, la cosmogonie et l’homme, selon une grille de lecture à trois clés : l’aspect de la plante, les quatre éléments et les planètes. La théorie des signatures permet ensuite de relier la plante à un organe. Dans son livre Catherine propose ainsi une approche des plantes de l’ordre de la méditation et de la célébration. Elle sera présente samedi 1er avril à la maison de la presse à Chateaulin pour une séance dédicace.

Catherine Gut fait aussi partie de l’association Heureux qui communique à Chateaulin. Des cafés phylo-phyto au coin du feu sont proposés tous les premiers mardi du mois à la ferme du Run Ar Puñs. Le prochain aura lieu mardi 4 avril à 19h autour de l’ouvrage Cinq méditations sur la beauté de François Cheng.

En fin d’émission, on vous propose un reportage sur le forum des initiatives durables, initié par la Pepse, qui avaient lieu à l’UBO mercredi 15 mars. Les associations brestoises (Vert le jardin, la Bapav, l’Open factory, …) nous présentent leurs activités pour un développement durable au quotidien !