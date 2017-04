Le LEM: Ka au Run ar Puns

Publié le 31 mars 2017 par admin

On a aujourd’hui dans le Lem, Goulven du groupe Ka. Le groupe passe au Run ar Puns à Châteaulin samedi, le 01 Avril. On parle notamment de la formation du groupe ou encore l’Ep qu’ils préparent.

On revient sur l’album de la semaine, celui de Romeo Elvis, le rappeur belge qui fait énormément parler de lui en ce moment, et petite présentation de l’album de la semaine prochaine, Spirit, et c’est celui de Depeche Mode.

Petit agenda du week-end avec le concert de La Lucha Libre… démasqués ! A partir de 19h00 au P’tit Minou sur le port de commerce à Brest.