Partez à la rencontre des métiers d’art à Pleyben !

Publié le 31 mars 2017 par admin

Un L.E.M autours des métiers d’art et de l’artisan avec Donaïg Joubin, sellier à Saint-Ségal.

Donaïg est devenu sellier suite à une reconversion professionnel. Il aime particulièrement les techniques anciennes du travail des matériaux. Il s’installe à Saint-Ségal et crée dès 2015 l’association les ArtiZ’ans afin d’organiser des manifestations dans le cadre des journées européennes des métiers d’art et de fédérer un réseau de professionnels en centre Finistère. Cette année les ArtiZ’ans organisent « les arts s’animent » dans le cadre des 11e journées des métiers d’art, une rencontre d’une dizaine de professionnels (tourneurs sur bois, bijoutière, forgeron, couturières, tapissier…) associés aux élèves du lycée des métiers du bâtiment et de l’éco-construction à Pleyben. Deux jours pour rencontrer des passionnés du travail manuel des matériaux, pour découvrir leurs techniques de travail et découvrir les objets qu’ils fabriquent.

Pratique : samedi 1er avril et dimanche 2 avril de 10h à 19h, à côté de l’office de tourisme de Pleyben, entrée gratuite.

En fin d’émission Morgane nous propose le portrait d’Arnaud, menuisier au Faou. Un portrait radiophonique issu de la série Le chant des mouettes.