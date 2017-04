Co-travailler en presqu’île de Crozon : Coworkpic

Publié le 02 avril 2017 par admin

Un espace de coworking géré par une association d’entrepreneurs ouvre ses portes en plein centre-ville de Crozon. Radio Évasion y dipose d’un mini studio pour interviewer au plus près les acteurs de la Presqu’île.

Petite visite guidée à l’occasion de l’inauguration.

À deux pas de la place du marché de Crozon, cette maison ancienne, nouvel espace de co-travail, occupe un emplacement idéal.

En effet, au rez-de-chaussée, c’est une boutique pour les créateurs et artistes qui ont installé leur atelier dans ce lieu.

Dans les étages, des bureaux abritent d’autres travailleurs indépendants de la communication graphique, web ou vidéo.

Un espace commun permet de mener des projets collectifs ou de partager des moments de conivivalité.

C’est là qu’est installée la radio pour pouvoir mettre en pratique sa devise :

« les circuits courts de l’information »

Ils sont 14 entrepreneurs à partager cet espace et à mutualiser le loyer, voire d’autres matériels et des compétences ! Les co-travailleurs ont en effet prévu des échanges de formations et de pratiques en plus des éventuelles collaborations qu’ils pourraient mener pour leurs clients.

Radio Évasion est au premières loges pour suivre ce lieu collaboratif et alternatif très prometteur !

Si vous êtes Presqu’îlien et que vous avez des choses à raconter au micro, n’hésitez pas à nous contacter

Le site web de Coworkpic

La page Facebook de Coworkpic