Publié le 03 avril 2017 par admin

Depeche Mode – Spirit – 17 Mars

Cette semaine je vous présente le nouvel album de Depeche Mode, Spirit.

En premier, on parle de la SynthPop qu’on appelle chez nous New Wave et dont le groupe a énormément participé notamment grâce à l’utilisation du synthétiseur.

Retour en arrière jusqu’en 77, on parle des débuts du groupe et de leur formation sous le nom de Depeche Mode, nom tiré d’un magasine français.

Pour terminé, ou s’aperçoit que le groupe est beaucoup présent dans les jeux-vidéo avec leur musique mais aussi avec quelques clins d’œil.

L’album Spirit est disponible sur le site de Depeche Mode