L’Instant C reçoit La Lucha Libre

Publié le 04 avril 2017 par admin

Une 23e de L’instant C bien déjantée car Patrice derrière le micro et Nathan les petits boutons reçoivent, pour cette première émission du mois d’avril, le groupe de pop-électro La Lucha Libre, pour la sortie de leur 3e album » Happy Nihilism « . Pierre-Yves et Jean-Sé évoquent le parcours de leur trio (David était absent), mais aussi les bonnes critiques qui commencent à tomber sur la galette. Et surtout, scoop, la Lucha quitte ses masques de catcheurs sur scène… Le choix des invités est David Bowie » Valentines day « …

Dans le phoner, place à Pierre de l’association Pass’Musique qui nous parle du Tremplin jeunes en scène, prévu le mercredi 12 avril au cabaret Vauban.

Petit clin d’œil dans l’émission aussi à Florent Calvez, Douglas Hinton et à Mickaël Guerrand et Gaël Duro et au festival Legend’Air du printemps…

Programmation musicale : Gainsbourg et Kid Créole ans The Coconuts

La semaine prochaine, le groupe Stool. Bise à l’œil !