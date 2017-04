Atelier radio : des élèves du collège de la Fontaine Blanche à Plougastel-Daoulas interviewent Katell Alençon, membre de l’équipe de France Paracyclisme

Publié le 05 avril 2017 par admin

La semaine dernière, des élèves de 6ème et 5ème du collège de la Fontaine Blanche ont réalisé une émission autour de l’engagement. Cette émission réalisée au collège proposait aux jeunes de réfléchir à l’engagement et aux différentes manières de s’engager. Cet atelier a été réalisé en partenariat avec le service jeunesse de la ville de Lopérhet, le service jeunesse de la ville de Plougastel-Daoulas, le centre social de l’Astérie et le collège de la Fontaine-Blanche à Plougastel-Daoulas.

Le groupe en compagnie de K. Alencon (Photo : Catherine Gilbert)

Au programme : des micro-trottoirs au sein de l’établissement pour recueillir la parole des collégiens et de l’équipe éducative du collège avec comme objectif de mieux connaitre les différentes manières de s’engager. Les apprentis journalistes ont préparé les questionnaires et ont été à la rencontre des élèves et des différents acteurs de la vie éducative de l’établissement.

Moment phare de cette émission, c’est la rencontre avec Katell Alençon, membre de l’équipe de France paracycliste. Elle était présente aux jeux paralympique de Rio et représentait fièrement la France (et aussi la Bretagne). Cette rencontre a permis aux jeunes de découvrir le cyclisme paralympique, de discuter des jeux olympiques et d’appréhender le handicap. Une très belle rencontre qui a permis aux jeunes de découvrir de quelle manière Katell s’investissait dans son sport, par la compétition, certes, mais aussi par son engagement dans différentes instances et associations liées à son sport. Objectif : faire évoluer le regard de l’autre sur le handicap et faire connaitre aussi son sport.