L.E.M spécial engagement et handisport !

L.E.M spécial sur le handicap et le handisport avec Arnaud Le Deun joueur de torball, un reportage des élèves du collège de Plougastel qui ont rencontré la cycliste paralympique Katell Alençon et le festival des identités remarquables

En début d’émission Pierre-Yves a interrogé Stéphane et Didier du centre social de Kerangoff à Brest. Ils participent à l’organisation du festival les identités remarquables qui se déroule du 3 au 15 avril. Douze jours de danse, théâtre, cirques, sports et ateliers ouverts à tous, porteurs de handicap ou non. Des ateliers pour créer du lien, questionner les différences, favoriser l’échange.

La semaine dernière Pierre-Yves animait un atelier radio avec des élèves du collège la Fontaine Blanche à Plougastel dans le cadre de la semaine de l’engagement organisée au sein du collège en partenariat avec le service jeunesse de Loperet, le service-jeune de la ville et le centre social l’Astérie. Les élèves ont pu notamment interview Katell Alençon, cycliste handisport de haut niveau. Elle a notamment participé aux jeux paralympiques de Rio. Les élèves du collèges ont ainsi construits leur propre émission de radio !

L’invité du jour est Arnaud Le Deun. Arnaud est malvoyant. Il est aussi le président du comité du Finistère de l’association Valentin HAUY, une association qui œuvre depuis 1889 pour les personnes aveugles et les mal-voyants. Arnaud est un adepte du torball, un handisport collectif qui se joue à 2 équipes de trois et qui consiste à lancer une balle sonore sous des ficelles placées à 40cm du sol pour marquer un but. Il nous parle de cette pratique et de ses engagements associatifs auprès de l’association Valentin HAUY et l’association Handisport Brest

En fin d’émission retrouvez Fanny, Marie et Sarah accompagné de Mathieu de Polysonnance. Ils viennent nous parler de la Manifest’action qui se déroulera le mercredi 26 avril à Chateaulin.