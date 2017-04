Nouvelle exposition au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec : des pillards et pèlerins de passage du Moyen Âge à la Révolution

Publié le 07 avril 2017 par admin

Ce midi, dans le LEM, c’est un voyage dans le temps que nous vous proposons ! Les affres et autres turpitudes du Moyen Âge jusqu’à la Révolution n’auront ainsi plus de secrets pour vous après cette émission.

Et c’est encore plus intéressant, lorsqu’on évoque cette période sur notre territoire : un monastère situé sur la Presqu’île de Crozon attirait bien des convoitises. Vous l’avez sans doute compris, aujourd’hui, nous parlons du musée de l’ancienne abbaye de Landévennec. Le musée propose une nouvelle exposition autour des pillards et des pèlerins qui ont laissé des traces du côté de l’abbaye de Landévennec : des pièces de monnaies, une lance et des ossements !

Nous serons avec Guénolé Ridoux, commissaire de cette nouvelle exposition au musée de l’ancienne abbaye de Landévennec. Nous tenterons de vous donner envie de visiter ce musée et de découvrir cette nouvelle exposition.