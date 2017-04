Festival des identités remarquables à Brest : une journée dédiée au handisport ce mardi 11 avril

Publié le 10 avril 2017 par admin

Le festival des identités remarquables sur Brest vient de débuter !

Le principe : un festival qui a pour vocation de créer du lien, de favoriser les rencontres et les échanges que l’on souffre d’un quelconque handicap ou non. Ce mardi 11 avril au gymnase Jean Guéguéniat se déroule une journée dédiée au handisport : tir à l’arc, sarbacane, torball, curling, pétanque. Cette journée sera l’occasion d’essayer ces sports adaptés. Que l’on soit atteint d’un handicap ou non.

En attendant, nous vous proposons de découvrir, le portrait d’Arnaud le Deun, spécialiste du Torball, et de Cénérique Morel qui est lui spécialiste de la pétanque adaptée.

Cette émission a été réalisé à Kerangoff, à Brest, par un groupe de jeunes du centre social.