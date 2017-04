L’Instant C reçoit Steff Guillerm

Publié le 11 avril 2017 par admin

Pour cette 24e de L’instant C, Patrice et Nathan reçoivent le bien connu Steff Guillerm, baroudeur de la scène brestoise, finistérienne, bretonne, française et internationale ! Leader et créateur du groupe de rock Stool , avec sa chère sœur à la voix magnifique Laurence Denniel, avec Christian Barbu, Ludovic Lavanant et Pat Charles, il évoque le premier album stoolien » Celtirocs « .

Son choix musical se porte sur Thin Lizzy et nous passons aussi dans cette nouvelle aventure radiophonique Supertramp et Lavilliers…

Au phoner le photographe Nicolas Ollier, qui explique son nouveau projet avec Sébastien Cottel, Spectral l’Atelier.

Et jusqu’aux élections présidentielles, nous poserons à chaque invité, par le biais de Arnaud Le Gouëfflec et Plaisirs Coupables, » Quel est ton projet pour la France ? « . Et nous allons sûrement aussi parler de vous, car on vous aime…

Whaouuuuu et bise à l’œil