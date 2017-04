Des Polars et des Notes : Black Magic Women II, le retour

Publié le 13 avril 2017 par admin

À la demande générale, le premier épisode du mois dernier vous ayant beaucoup plu, Des Polars et des Notes a le plaisir de vous présenter une nouvelle série de romans très noirs, très beaux ET exclusivement féminins. Thriller, polar ou romans noirs, les quatre livres dont nous allons parler sont de très grande qualité : des histoires et personnages exceptionnels, des intrigues originales, riches et bien construites, des meurtres, des vols, des viols, de la came, des enquêtes mais aussi du rêve, de l’art, de la vraie vie sous toutes ses formes.

Les femmes s’emparent de la littérature noire et on ne va pas s’en plaindre vu les petits bijoux qu’elles nous concoctent.

Première constatation, il n’y a pas UN roman féminin, les auteurEs couvrent tout le spectre du genre, du polar au thriller en passant par le roman noir et c’est précisément un exemple de chaque catégorie que nous allons explorer.

Nous allons commencer le voyage par la plage de Saint-Malo, une petite pause en Australie avec Dance Flore, nous grimpons ensuite les façades vertigineuses des immeubles parisiens pour parvenir sur un plateau de Lozère. Une belle balade jalonnée de cadavres et autres exactions telles que nous les aimons.

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE :

Livres

Le roman de Dance Flore : Le plus loin possible de Maureen McCarthy paru aux éditions Denoël. Tess a 21 ans et une petite Nellie de 3 ans. Sous ses vêtements et ses cheveux, on trouve des plaies et des bleus, œuvre de son compagnon Jay. Elle vit depuis plus de trois ans comme ça, sous l’emprise de cet homme qui lui fait peur et qui a juré qu’il la retrouverait où qu’elle essaie de se réfugier. Elle est loin de sa famille avec qui elle n’a quasiment plus aucun contact depuis qu’elle vit avec Jay à Byron Bay, loin des lieux de son enfance, ayant renoncé à faire des études et plantant tout le monde là. Et puis, une nuit, Tess trouve le courage de s’enfuir…

LES INTERVIEWS :

Sonja Delzongle qui revient avec Récidive, son troisième thriller ayant Hanah Baxter, profileuse du FBI, pour héroïne publié aux éditions Denoël. Le père d’Hanah, Erwan Kardec sort de prison après 25 ans d’enfermement et il est bien décidé à se venger de sa fille qui l’a dénoncé. Des histoires de pères et d’enfants, de complexité des êtres et de leurs relations. Des meurtres bien sûr puisque c’est un vrai thriller mais un livre qui dénonce également l’intolérance et la bêtise. Des intrigues mêlées qui se dévoilent peu à peu et un suspense qui va crescendo jusqu’à un dénouement très étonnant.

Ingrid Astier pour son magnifique polar entre ciel et terre, en équilibre instable entre la vie et la mort, sur le fil tendu de l’amour, Haute voltige publié chez Gallimard dans la Série Noire. Un roman fluide, complexe, riche, d’une précision millimétrique dans les détails et baigné de l’art d’Enki Bilal, de boxe, de jeu d’échecs, d’onirisme et d’un furieux appétit de vivre. Ranko, le voleur, Suarez, le flic, Ylana, la femme qui trompe la mort. 600 pages de suspense, d’action, d’émotions, et pas une en trop. Un immense roman cathédrale, gothique, bien sûr, avec de la dentelle de pierre, aussi vertigineux que les façades qu’escalade le héros.

Laurence Biberfeld : dans Sous la neige, nos pas, paru à La Manufacture de Livres, une jeune institutrice, Esther, arrive avec sa fillette dans un petit village de montagne, froid, humide et amène avec elle les problèmes de la ville sous la forme d’une jeune femme toxicomane qu’elle avait hébergée lorsqu’elle habitait à Paris. Au grand étonnement des villageois, elle se sent bien dans cet endroit perdu et ils vont spontanément l’aider à se défendre contre les dealers qui poursuivent sa protégée qui a avec elle une valise de came. Un roman noir pétri d’humanité dans une communauté se comportant comme un organisme digérant les intrus.

La ZIK

Une superbe playlist extraite des romans cités tout au long de l’émission, un peu de tous les styles et tous porteurs d’ambiances différentes.

– Carlos Santana : Black Magic Woman

– Marvin Gaye : What’s Going On

– Buddy Holly: That’ll Be The Day

– Serge Gainsbourg : La Javanaise

– Nicolas Jaar & Dave Harrington : Heart

– Jean Ferrat : La Montagne

Comment et où ça s’écoute ?

En escaladant les immeubles dans les pas de Ranko, en sa baladant dans le village d’Esther ou sur la plage de Saint-Malo en compagnie d’Hanah… Ou bien encore en Australie, mais c’est plus loin…

Bonne écoute, à très bientôt pour de nouveaux horizons noirs…