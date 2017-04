Retour sur la journée Fedeir Ton Sport : le handisport se montre à Brest

Publié le 13 avril 2017 par admin

Retour sur la journée FEDEIR ton sport, lors du festival des identités remarquables à Brest. Le festival a débuté début avril et se poursuit encore quelques jours. Ce mardi 10 avril, la journée était dédiée au handisport au gymnase Jean Guegueniat. Dans la grande salle, de nombreux sports étaient proposés aux nombreux enfants de passage. Les enfants des différents centres sociaux de la cité du Ponant pouvaient essayer tour à tour : l’escalade, le basket-fauteuil, la sarbacane, le torball ou bien encore la pétanque adaptée pour ne citer que quelques disciplines. L’objectif n’est pas nécessairement de pratiquer la discipline dans le sens strict du terme mais plutôt d’être confronté aux différentes situations de handicap et se mettre dans la peau d’un mal-voyant qui souhaite, par exemple, qui souhaite pratiquer la pétanque. En résumé : de nombreux stands pour mieux connaître le handisport et le handicap.

Le micro de Radio Evasion s’est baladé et a posé des questions aux participants. L’association Handichien était présente. Avant une démonstration Matéo a posé quelques questions à cette association :

Les stands de tir avaient un grand succès. Les archers de l’Iroise permettaient de découvrir les adaptations au handicap. Comment faire du tir à l’arc lorsqu’on est mal voyant ?

Sport de tir méconnu, la sarbacane avait un grand succès. Une longue tige, une petite fléchette insérée et un peu de souffle permettent d’expulser celle-ci à une très grande vitesse. Particulièrement impressionnant !

Katell Alençon était également présente sur cette journée dédié au handisport. De son handicap, elle en tire une force ! Au point qu’elle a rejoint l’équipe professionnelle de cyclisme Cofidis. Une étape importante dans sa carrière.

[ Pour plus d’informations, une interview réalisée par des jeunes du collège de la Fontaine Blanche ]

A l’étage, autre ambiance. D’ailleurs, à l’entrée, on nous prévient : « Silence ! ». Nous rentrons dans un endroit où deux sports sont pratiqués. Le Torball où nous retrouvons Arnaud le Deun (Si vous souhaitez en savoir plus sur le torball, les jeunes du centre social de Kérangoff l’avaient interviewé), nous retrouvons aussi Cénérique, sur le stand de pétanque adaptée ainsi que des membres de l’association Valentin Hauy.

C’est ici que nous avons rencontré Loïc, un cycliste passionné qui a réalisé en tandem le Paris-Brest-Paris, soit 1200km en approximativement 80h.

Cette journée fut un grand succès. De belles rencontres et une forte fréquentation font de cette journée un grand moment qui permet à chacun de mieux connaître le handicap, de mieux appréhender la question du handisport et de contribuer à une meilleure visibilité.