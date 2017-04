Fréquence Kulte (la webradio de la Maison pour Tous d’Ergué-Armel) reçoit Chloé Lis, attachée de presse du festival du Bout du Monde et Christophe Dagorn, directeur du Novomax

Radio Évasion, radio associative agréée “jeunesse et éducation populaire” propose aux enfants et aux jeunes de découvrir le média radio au travers d’ateliers et d’initiations à la création et à l’animation radio. Radio Évasion favorise ainsi l’expression et participe à l’éducation aux médias et à l’information, via ces projets encadrés par des professionnels et à l’écoute de vos idées.