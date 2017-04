Les Délices de Rita : petit restaurant d’été en Dordogne

Publié le 15 avril 2017 par admin

En attendant l’été, faisons comme si on y était déjà, et partons sur les routes du sud ouest de la France avec Sophie. Soudain, à Payzac, un jardin particulier s’ouvre aux gourmands. Vous êtes aux Délices de Rita, salon de thé petit restaurant saisonnier, et voici sa propriétaire qui nous raconte sa récente aventure pâtissière !

Rita a ouvert ses « Délices » en juillet 2016 : un salon de thé et petit restaurant où tout tourne autour de la pâtisserie, sucrée ou salée, sa nouvelles passion.

Sophie l’a rencontrée un mois après l’ouverture de son établissement ; Rita nous parle gourmandise et esprit d’entreprise.

Un lieu de tourisme très vert et culturel

Nous sommes dans le Périgord, où culture, nature et gastronomie se marient si bien. À Payzac, un écomusée est installé dans une ancienne fabrique de papier de paille, « la papeterie de Vaux » une usine à la campagne au carrefour de la Haute-Vienne, de la Corrèze et de la Dordogne. Il fallait bien proposer aux visiteurs de l’écomusée de quoi se restaurer ! C’est ce que s’est dit Rita qui possède ici sa résidence secondaire.

Régal estival au jardin

À 50 ans, Rita avait passé un CAP de pâtisserie en candidat libre et travaillé avec Stéphane Glacier, Meilleur Ouvrier de France, elle avait envie de donner une nouvelle orientation à sa vie et avec l’accord de sa famille elle a donc monté ce petit établissement dans son jardin.

Ouvert seulement l’été

Les tables sont dehors dans cette région où il fait toujours beau, devant sa résidence secondaire.

C’est une activité saisonnière qui fonctionne de juillet à septembre car Rita vit en région parisienne le reste de l’année.

Rita aime recevoir et pâtisser depuis toujours ; après avoir régalé son mari et ses 4 enfants, elle a plaisir à régaler aujourd’hui les visiteurs de la région.

Plaisir avant tout

Le CAP lui a donné le coup de main professionnel : le sens de l’esthétique des gâteaux, les gestes et l’utilisation d’un matériel spécifique comme les poches à douilles. Mais l’essentiel reste pour elle de « faire plaisir ». Les clients semblent en effet passer un bon moment dans son jardin, ils s’y attardent, photographient leurs assiettes.

Tout est fait maison : tartes salées et pâtisseries sucrées, salades ; on peut donc faire un repas complet chez Rita bien davantage qu’un goûter… Les produits sont frais et les prix raisonnables.

Rita a aussi comblé son esprit d’entreprise. Enfin, pas tout à fait, puisqu’elle aide aussi sa fille qui vient de créer le premier « café chien » d’Europe à Lille !

Retrouvez sur la page Facebook des Délices de Rita, des photos alléchantes de sa tarte aux abricots, de sa quiche aux légumes ou de ses smoothies.