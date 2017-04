Le twirling bâton : sportif et esthétique

Publié le 17 avril 2017 par admin

Le twirling bâton existe depuis une trentaine d’années en France. Ce sport exigeant reste pourtant méconnu et sujet aux idées reçues. Certes, il est issu des majorettes, mais aujourd’hui il cousine avec la gymnastique rythmique et sportive (GRS).

Reportage à Pont-de-Buis les 15 et 16 avril 2017 à l’occasion des quarts de finale du championnat de France Nationale 2 de twirling, avec le club local de Roztwirl.

http://radioevasion.fr/audio/Twirling.mp3



Entre la gymnastique rythmique et sportive et le jonglage…avec un bâton, le twirling exige souplesse, tonicité, grâce et adresse. L’entraînement comprend de la danse, de la gymnastique et de la manipulation du bâton qui mesure la longueur du bras de l’athlète. Ce sport se pratique en intérieur (contrairement aux majorettes).

En compétition, on peut présenter une chorégraphie en solo, en duo ou en équipe (minimum 6 personnes) et on reçoit une note technique et une note esthétique, comme pour le patinage artistique.

13 000 licenciés en France

En France, ce sport compte 13 000 licenciés répartis en trois catégories (élite N1, N2 et N3) : il existe une équipe de France, mais ce n’est pas encore une discipline olympique. Ce sont majoritairement des jeunes filles mais les garçons sont les bienvenus !

Dans le Finistère il existe 7 clubs dont celui du Roztwirl, basé à Rosnoën mais qui dispense aussi ses entraînements à Pont-de-Buis et Le Faou, pour 35 licenciés.

Le club s’est doté cette année des services d’une chorégraphe professionnelle, avec des résultats :

huit membres du club sont sélectionnées pour les 1/4 de finale N3 (débutants) les 29 et 30 avril 2017 à Rouen (76).

Comptez 100 euros pour l’inscription à l’année ; auxquels il faut ajouter les déplacements pour les compétitions.

