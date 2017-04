L’Oreille KC reçoit l’Instant C

Publié le 18 avril 2017 par admin

Yann Belin est l’invité de la 25e de L’instant C. Le disquaire Brestois de L’oreille KC va nous parler du Disquaire D qui aura lieu le samedi 22 avril. Il nous racontera aussi l’histoire de son magasin, lieu emblématique de la culture à Brest.

Le choix musical de notre invité : Maud Lubeck « Toi non plus « . On évoque aussi le Rock Cirkus Bar avec un concert dans la foulée du Disquaire D…

Une émission enregistrée par Nathan et présentée par Patrice, dans les conditions du direct à L’oreille KC rue Bugeaud à Brest.

Bise à l’oeil