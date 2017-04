Ciel des Évadé/es du vendredi 21 avril

Ne pas utiliser ce bulletin pour la protection des biens ni des personnes

Un troisième week-end estival à la suite !

Bulletin n°276

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end pasqual, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 21 avril 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Cette semaine nous avons eu la preuve que le mois d’avril peut être particulièrement indécis en matière de températures. Et nous avons pu vérifier le fameux adage du fil dont il ne faut pas se découvrir, car malgré des maximales élevées proches des 20°C en début et fin de semaine, les minimales ont voisiné le zéro en milieu de semaine, avec un -1°C dans le centre du département jeudi matin. Toutefois ces températures minimales et maximales sont moins extrêmes sur les côtes.

Outre cette amplitude thermique de 15 à 20°C, typique des intersaisons, l’absence de précipitations continue de préoccuper. Nous sommes désormais en route vers un mois d’avril des plus sec, et qui succède à un mois de mars nettement en dessous des normes. Il faut revenir à l’année 2011 pour trouver un avril aussi peu pluvieux.

« Situation générale le vendredi 21 avril 2017 à 06H UTC :

Manche

Pas de coup de vent en cours ou prévu.

Situation : Dépression 974 hPa sur l’extrême nord de la Norvège, se décale vers le sud-ouest, prévue 988 hPa sur la Russie [samedi] midi. La perturbation associée peu active traverse la Mer du Nord et le nord des îles britanniques, et aborde l’est de la Manche [ce matin].

Zone dépressionnaire 1013 hPa à l’ouest du Portugal, se comble lentement.

Anticyclone 1036 hPa au sud-ouest immédiat de l’Irlande, se décale vers l’ouest en s’affaiblissant, prévu 1034 hPa à l’ouest de l’Irlande [ce samedi] matin. Dorsale associée sur l’Allemagne, s’affaissant. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Encore une bien belle journée pour ouvrir le week-end. Seuls quelques fins nuages d’altitudes viennent blanchir le ciel, puis des cumulus et stratocumulus peu envahissant à la mi-journée. Une brume sèche assez dense réduira un peu la visibilité.

Les minimales sont situées entre 3 et 10°C du centre vers la côte sud, et les maximales atteindront 13 à 19°C du nord au sud.

Le vent de nord-est à est va rester modéré.

Dimanche

Ce sera une superbe journée dans le ciel avec quelques nuages inoffensifs.

Les minimales seront stables, entre 4 et 10°C, et les maximales aussi entre 13 et 19°C.

Le vent de secteur est sera faible à modéré.

Lundi le temps sera encore très maniable, un peu plus nuageux et plus frais peut-être, avec un ciel se couvrant ou se voilant le soir.

Mardi un front froid va venir d’Angleterre, il est prévu depuis plusieurs jours et son occurrence est donc très probable. Il sera suivi par une véritable coulée d’air froid nordique et humide pour achever avril, toutefois le cumul des précipitations ne sera vraisemblablement pas très élevé. Des gelées matinales et des giboulées sont notamment possibles.

Ensuite, c’est l’inconnu qui nous attend…

Bulletin n°275

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 06 avril 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Avril commence d’une très belle manière, dominé par les anticyclones des Açores. L’ensoleillement est excellent sur cette première semaine. On note deux jours de gelée blanche dans le centre Finistère, lundi et vendredi, et aussi des brouillards matinaux le jeudi.

L’envers de la médaille, évidemment, c’est la sécheresse qui commence à poindre : toute la Bretagne (et le grand ouest) est en déficit pluviométrique depuis six mois. Pour l’instant rien de grave encore, mais comme la semaine prochaine s’annonce aussi sans précipitations, cela pourrait devenir sérieux très rapidement.

A noter aussi que la France est en alerte pour les allergies aux pollens de saules. Le printemps sec et venteux rend les allergènes plus denses et agressifs dans l’air respiré.

Le risque allergique en Finistère est élevé.

http://www.pollens.fr/docs/vigilance.html

Situation générale le vendredi 7 avril 2017 à 06H UTC :

« Situation : Vaste anticyclone 1029 hPa sur le sud des îles britanniques, se décale lentement vers l’est, prévu 1027 hPa sur l’Europe centrale samedi soir.

Maintien d’une zone dépressionnaire 1010 à 1013 hPa sur la Scandinavie.

Dépression 989 hPa au sud-ouest de l’Islande, se décalant lentement vers le nord-est. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Rien à dire, c’est le Grand Beau Temps, après dissipation des quelques bancs de brume le long des cours d’eau. Le vent d’est puis sud-est sera faible.

Il fera un peu frais le matin, de 5°C dans l’intérieur à 10°C au mieux sur le littoral, et les maximales seront en hausse de 16 à 21°C.

Dimanche

Après une superbe matinée, le ciel va commencer à se voiler en cours d’après-midi, puis se couvrir en soirée.

Les minimales seront en nette hausse, entre 8 et 11°C, et les maximales sont attendues entre 13 et 21°C, en dégradé du nord-ouest au sud-est du Finistère.

Le vent faible de sud va tourner ouest.

Lundi le refroidissement sera frappant avec des températures qui ne dépasseront pas 12 à 13°C, après une nuit voilée à couverte, et les nuages d’un front inactif prendront possession du ciel.

Le deuxième anticyclone d’avril va se positionner sur l’Europe de l’Ouest la semaine prochaine. Comme le premier, il aura quelques faiblesses en début de période, et laissera sans doute passer des fronts atténués apportant de l’humidité et de la grisaille.

Lundi matin on observera une chute des températures minimales dans l’intérieur, le 0°C n’étant pas impossible. La semaine prochaine sera assez calme et sèche, dominée par un puissant anticyclone campé sur les îles britanniques.

Dimanche Nouveau changement, avec la hausse rapide du champ de pression par l’ouest. Cette amélioration anticyclonique produira une superbe journée sur le Finistère, ensoleillée avec quelques petits nuages de beau temps dans l’après-midi. Quelques cumulus pourraient toutefois devenir menaçant sur la frange sud du Finistère en milieu d’après-midi, mais rien de grave. Il fera toujours frais au matin, entre 2 et 7°C, mais les maximales seront en hausse entre 12 et 15°C du nord au sud. Le vent de secteur nord-ouest sera calme, puis variable.

Samedi Dans le sillage du front froid passé vendredi soir, c’est un ciel de traîne très actif qui s’installe, avec de nombreuses averses, des giboulées localisées et toujours quelques coups de tonnerre possibles à la mi-journée. Un front froid secondaire devrait traverser la Bretagne à la mi-journée. Il faudra attendre la soirée pour voir les averses se raréfier avec le retour des éclaircies, tandis que le froid s’installe. Les minimales seront en baisse, entre 4 et 8°C, et les maximales aussi entre 10 et 13°C. Le vent de secteur ouest va passer au nord-ouest en fin de matinée, avec des rafales à 70km/h ou plus au passage des Cumulonimbus dans l’après-midi

La dernière semaine de mars fut globalement très belle, après le week-end dernier très agité. La douceur est revenue lundi, avec une journée magnifique ensoleillée, et des maximales dépassant les 20°C par endroit, tandis que l’hygromètre passait sous la barre des 50% d’humidité relative. Les fronts perturbés qui s’annonçaient pour mardi et mercredi se sont fortement atténué, et finalement il a plu très peu cette semaine, moins de 3mm dans le centre Finistère. Jeudi une nouvelle journée printanière et sèche a fait monter de nouveau le thermomètre à 20°C et plus. Et vendredi, le front froid actif est finalement arrivé avec fracas vers 18h.

Bulletin n°273

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 24 mars 2017 vers 22h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Le retour du régime perturbé s’est transformé en descente d’air polaire sur l’Europe de l’ouest. Après quelques bourrasques dans la nuit de mardi à mercredi, les giboulées ont débarqué mercredi après-midi et surtout jeudi.

C’est le vendredi matin qu’il a fait le plus froid cette semaine, avec des minimales frôlant le zéro.

Situation générale le vendredi 24 mars 2017 à 12H UTC et évolution sur Atlantique et Mer du Nord

(source : Météo France prévision marine large Atlantique et Mer du Nord)

« Situation : Dépression 1014 hPa au nord-ouest immédiat de la Corogne, se décalant vers le sud, prévue 1006 hPa à l’ouest du Portugal cette nuit, puis se maintenant sur place, prévue 1010 hPa à la mi-journée.

Dépression 1004 hPa au nord de l’Algérie, se décalant vers le nord, prévue 1006 hPa au nord des Baléares la nuit prochaine et se décalant vers le nord-ouest, prévue 1009 hPa sur le sud-ouest de la France ce samedi après-midi.

Anticyclone 1032 hPa sur les Açores, se décalant vers le sud-ouest en s’affaissant. Dorsale associée s’étendant sur les Iles Britanniques. Nouvel anticyclone se gonflant dans la dorsale et prévu 1034 hPa sur les Iles Britanniques cet après-midi. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

C’est le vent de nord-est qui va balayer toute cette journée de samedi, et s’imposer comme le protagoniste principal du ciel finistérien.

De nord-est, les rafales atteindront 80km/h sur les côtes du Léon, et de 60 à 70km/h en général dans le reste du département. Ce vent va souffler toute la journée et encore la soirée, tout en commençant à baisser d’intensité la nuit venue.

Et tout cela dans un ciel limpide et ensoleillé toute la journée.

Les minimales sont attendues entre 6 et 10°C, les maximales entre 11 et 14°C.

Dimanche

La journée sera superbe, les quelques nuages d’altitude ne gâcheront pas le beau temps.

Il fera frais au matin, entre 4 et 8°C, mais les maximales seront en hausse entre 12 et 16°C du nord au sud.

Le vent d’est à sud-est, bien plus doux que la veille, sera aussi plus calme, avec des rafales limitées de 40 à 60km/h.

Lundi le vent s’oriente plein sud, la douceur printanière sera donc de retour avec des maximales proche de 18°C.

Par la suite le cycle va recommencer, avec des dégradations atlantiques en milieu de semaine suivies en fin de semaine par un refroidissement instable et de possibles giboulées.

Bulletin n°272

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 17 mars 2017 vers 20h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Une semaine sous le signe de l’anticyclone, après l’ultime front pluvieux essuyé lundi. La grisaille fraîche du début de semaine a vite laissé la place à un franc soleil printanier. Jeudi c’était la plus belle journée de la semaine, avec des maximales entre 16 et 19°C.

Situation générale vendredi 17 mars 2017 à 12H00 UTC, et évolution :

(source : Météo France prévision marine large Atlantique et Mer du Nord)

Anticyclone des Açores avec dorsale 1025 hPa s’étendant sur la Bretagne et le Golfe de Gascogne s’affaissant samedi soir. Perturbation atténuée prévue traverser la Manche la nuit prochaine.