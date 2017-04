Publié le 24 avril 2017 par admin

Dans cette émission, nous parlerons d’Haiti, de la république démocratique du Congo, de la Thailande, et bien d’autres lieux encore. Mais nous restons toujours à la découverte d’une association finistérienne, celle-ci nous fera part de ces actions au travers le monde. Nous serons avec l’association au Secours des hommes, une association d’aide au développement.

Des actions qui doivent bien être financées, et celles-ci le seront par une foire aux livres, le 13 et 14 mai du côté de Guipavas. Nous prendrons donc le temps de découvrir cette association qui s’investit aux 4 coins du globe. Christophe Pluchon et François Prigent nous racontent cette association et ses projets.

Plus d’informations : https://www.secoursdeshommes.fr/

La foire aux livres du 13 et 14 mai 2017