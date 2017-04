Le L.E.M reçoit le Génépi Brest

Publié le 25 avril 2017 par admin

Aujourd’hui une émission sur un thème de société majeur mais pourtant souvent oublié du débat public : la prison. Nous recevons Priscilla et Clarisse du Génépi Brest, une association qui œuvre à la maison d’arrêt de Brest

Le Génépi est une association nationale étudiante, créée dans les années 1970, et dont le but et de décloisonner l’univers carcéral. Ses grands axes d’action sont la mise en place d’ateliers et cours en milieu carcéral, l’information et la sensibilisation du public à la réalité du milieu carcéral en France, et la formation de ses bénévoles.

Priscilla et Clarisse sont toutes les deux membres du Génépi à Brest depuis cinq et quatre ans. Avec elles, nous parlerons bien sûr des actions du Génépi mais aussi de la surpopulation carcérale, des peines alternatives, de la place de cette thématique dans le débat public, du droit de vote des personnes en détention,…

On vous recommande aussi ces mines d’or d’informations sur l’univers carcéral : le site de l’OIP, la plateforme Carcéropolis et le site du ministère de la justice.