L’Instant C reçoit Claudine Guillouroux, Steff Guillerm et Lorca

Publié le 25 avril 2017 par admin

Après une infidélité à leur studio, Patrice et Nathan ont retrouvé la chaleur de radio Evasion et pour cette 26e de L’instant C, c’était une spéciale consacrée au festival Unis-Sons, samedi 29 et 30 avril à Loperhet. Invités Claudine Guillouroux, présidente de l’association Unis-Sons et organisatrice du festival, le musicien Steff Guillerm et aussi chanteur du groupe Stool, ainsi que le jeune DJ électro Lorca, présent le samedi sur la scène du Trimaran. Nous écouterons d’ailleurs un morceau du jeune Finistérien, en chois de l’invité, le titre » Prudence « .

16 groupes se produiront durant ces deux jours en terre loperhetoise, dont Rotor Jambreks, Mickaël Guerrand et Erevan…

Au programme musical également le groupe rennais disparu Marc Seberg, avec une réédition en vynils et pour évoquer l’actualité, Frédéric Fromet

Bonne écoute et bise à l’oeil