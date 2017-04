Akélé, baynunk, tektiteko,… le L.E.M part à la découverte de la diversité linguistique !

Publié le 26 avril 2017 par admin

Le L.E.M vous emmène voyager à la découverte des langues rares du monde avec Rozenn Milin, directrice de Sorosoro, un programme en faveur de la diversité linguistique.

Le programme Sorosoro, créé il y a dix ans environ, suite à l’initiative de Rozenn Milin, est un projet de documentation des langues menacées de disparaître. Si on compte aujourd’hui entre 6000 et 7000 langues de le monde, plus de la moitié sont amenées à disparaître durant ce XXIe siècle. En Amérique du nord ou en Australie, plus de 80% des langues sont menacées. Parmi ces langues rares, de nombreuses ne sont pas documentées : il n’existe ni document écrit, ni grammaire, ni dictionnaire.

Sorosoro s’est ainsi donné pour mission de documenter une partie de ces langues menacées par le tournage de films sur le terrain, la collecte des traditions orales, la rencontre avec des linguistes,… Sorosoro devient une véritable encyclopédie de la diversité lingusitique dans le monde.

Les langues régionales sont elles aussi à l’honneur puisque un des futurs projets de Rozenn avec Sorosoro est un tournage cet été sur la langue bretonne. Elle est d’ailleurs à la recherche pour ce tournage de personnes dont la langue maternelle est le breton et qui ont des savoirs à transmettre (contes, recette de cuisine, métiers spécifiques,….), n’hésitez pas à la contacter !