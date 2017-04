Des Polars et des Notes #33

Publié le 27 avril 2017 par admin

Violences libérales…

Dites 33 ! Trente-troisième numéro de Des Polars et des Notes, toujours en bonne santé !

Une émission qui vous emmène dans les salles de marché découvrir quelques secrets et manoeuvres de traders reliant manipulations de la finance et terrorisme apocalyptique, dans des coins reculés d’Afrique et d’Europe où des multinationales sans scrupules polluent en toute impunité si les citoyens n’osent pas mettre les pieds dans le plat, sous la terre en France, dans le réseau fragile du karst normand mais aussi dans les violences générées par le cynisme capitaliste…

De quoi vous changer les idées, peut-être ? Pas vraiment mais, au-moins, les auteurs de polars osent parler de ce qui fâche, de tout ce qui est systématiquement poussé sous le tapis avec de jolis mots comme libéralisme, flexibilité, libre circulation des biens, sécurité du nucléaire, indépendance énergétique ou sûreté sanitaire et autres circonlocutions n’assumant pas les réalités de ce qu’ils recouvrent.

Des romans effrayants par leur crédibilité et les sujets évoqués, à découvrir pour ouvrir enfin les yeux avant qu’il en soit réellement trop tard…

Toutes ces découvertes illustrées avec la musique extraite des romans, glissée ici ou là dans le fil des récits.

Bonne écoute !

AU SOMMAIRE CE MOIS-CI :

INTERVIEWS

Éric Lange pour IL NE NOUS RESTE QUE LA VIOLENCE paru aux éditions La Martinière : Après mon premier crime, j’avais commencé à voir notre société différemment. Où que je regarde, le miroir se déformait. Des esclaves fabriquaient nos ordinateurs, des enfants cousaient nos vêtements, les profits des guerres assuraient la rentabilité de notre livret A. Nos bagues de fiançailles brillaient de diamants sanglants, mon voisin perdait son travail, sa vie, pour un actionnaire anonyme. Un vieillard était mort, seul dans une chambre, juste au-dessus de chez moi… Comment la société actuelle nous apprend à danser avec la violence.

Pierre Pouchairet nous dévoile LA PROPHÉTIE DE LANGLEY publié chez Jigal Polar : Trader d’une des plus prestigieuses banques françaises, Ludovic d’Estre brasse chaque jour des millions d’euros… Issu de la bourgeoisie versaillaise, la vie a toujours souri à ce surdoué de la finance. Mais tout va basculer lorsque avec Reda Soulami, son fidèle collaborateur, Ludovic va s’intéresser à une transaction douteuse… Un délit d’initié ? Peut-être pire ! Un polar hallucinant, tellement dense qu’il est difficile d’en parler sans en déflorer l’intrigue, un dénouement époustouflant.

David Humbert plonge sous terre avec KARST édité par Liana Levi : Trop curieux, trop honnête. Pour le lieutenant Paul Kubler, la sanction est un aller simple Paris-Rouen, avec affectation dans un commissariat de quartier de la cité normande, sa ville natale. Les premiers dossiers n’ont pas de quoi faire vibrer cet ex du quai des Orfèvres: promeneurs agressés dans les bois, ouvriers en colère pour cause de plan social… Mais un matin, les robinets des Rouennais commencent à crachoter de l’eau en Technicolor. Rose pâle, puis vert fluo. Quelqu’un pollue les sources. Du ministère de la Santé à la préfecture, on met la pression: il faut éviter l’affolement des usagers et stopper la crise. Un nouveau flic dans la paysage, et un bon, vulgarisation scientifique et vrai bon polar !

Le coin des éditeurs reçoit Delphine Hervo qui nous présente les Éditions LE LAMANTIN. Une maison à vocation sociale, fondée en 2008, qui publie des romans noirs pour adultes et pour la jeunesse, des livres ancrés dans le réel et porteurs de sens sur la société qu’ils décrivent. À noter ses interventions en milieu scolaire afin de promouvoir l’écriture dès le CM2, au collège et, bientôt, au lycée, chez les jeunes. Dernière publication : DANS L’OMBRE DU CHAOS de Jacques Fache, mettant en prise un groupe de citoyens, une ONG plus que trouble et des laboratoires pharmaceutiques voyous déversant des toxiques en Europe et au Mali.

LA ZIK :

Du rock un peu sauvage, de la pop et la plus douce des musiques classiques, comme les romans, la playlist va vous faire passer par tous les sentiments…

Rage Against The Machine : Sleep Now In The Fire

Pink Martini : Sympathique

Motörhead : End Of Time

Jimi Hendrix : Hear my train A comin

Erik Satie : Gnossienne N°2

