01 mai 2017

L’album de la semaine n’est pas encore sorti, c’est celui de Linkin Park, One More Light il sera disponible le 19 Mai

Beaucoup de choses à dire sur ce groupe, pionné du néo-métal ou aggro métal, avec leurs premiers albums Hybrid Theory et Meteora.

On fait le tour de ce genre de métal, qui mêle hip hop, harcore et grunge

Passage obligé pour Linkin Park , c’est leurs actions humanitaire, en Haïti, ou à Rio et bien d’autres

Les changements entrepris par le groupe depuis Hybrid Theory, et surtout de ce dernier album à sonorité pop rock

L’album One More Light sera disponible dans les magasins le 19 Mai et sur le site de Linkin Park, où il est déjà dispo en précommande.

Précommande le pack « JUST GIVE ME EVERYTHING »