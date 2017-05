L’Instant C reçoit la Compagnie Dérézo

Publié le 02 mai 2017 par admin

Place au théâtre forain dans le cadre de cette 27e de L’instant C. Patrice et Nathan ont eu le plaisir de recevoir la Compagnie Dérézo de Brest, représentée par les comédiens Kevin et Anne-Sophie. Ils évoquent l’histoire de leur compagnie et aussi son actualité, avec » La plus petite fête foraine du monde « . Vous pourrez assister à cet étonnant spectacle dans les communes de Brest Métropole, avec dates et horaires dans la presse et sur le site de la compagnie.

Vous aurez aussi le droit d’écouter en direct dans L’instant C, un extrait de cette petite fête foraine !

Côté programmation musicale Jacques Higelin, The Cure, Taxi Girl et en générique de fin un clin d’œil exceptionnel. Enfin, pour la dernière fois, la question surprise sera posée par Arnaud Le Gouëfflec…RDV la semaine prochaine avec le chanteur Sane Hassan.

Bise à l’oeil