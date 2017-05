Atletico Madrid-AS Sizun, un choc au tournoi de Dirinon : L.E.M. sport du 03.05.2017

Publié le 03 mai 2017 par admin

Dans ce LEM spécial sport, nous avons eu le plaisir de recevoir Réné le Moigne, co-président de l’association sportive de Dirinon, co-président en charge du tournoi international de Dirinon qui aura lieu le 3 et 4 juin prochain. Coup d’envoi un mois tout pile après la rédaction de ces lignes. Historique du tournoi, retour sur l’organisation par 450 bénévoles, tirage au sort des poules, ainsi que la place des féminines.

Un tournoi de foot international pour jeunes, qui accueille les catégories suivantes : U11 (poussins) et U13 garçons, et U13 féminines (benjamines). 96 équipes sont en lice. Équipes locales, clubs professionnels et clubs plus exotiques s’affronteront durant un week-end, à suivre sur Radio Évasion.

En deuxième partie, nous irons voir ce que font les équipes premières du Finistère en foot. Il reste 3 matchs au Stade Brestois pour accéder à cette montée en ligue 2. Nous irons voir du côté de Concarneau, suivre l’équipe qui évolue depuis cette saison en national, le troisième échelon du foot français. Et … Chose inédite, nous parlerons de l’En avant Guingamp, avec un supporter de l’EAG qui a réussi à s’infiltrer dans nos studios, Guillaume.

Guillaume suit une formation d’animateur à la Skol Radio, une école de radio hébergée à Radio Laser, à Guichen, près de Rennes. On retrouvera également Benoit de l’émission Pariez Gagnant. Damien, fidèle au poste et suiveur du Brest Bretagne Handball et du Stade Brestois sera également avec nous. Une émission présentée par Pierre-Yves et habilement réalisée par Nathan.

