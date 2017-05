Le L.E.M reçoit Strollad la Obra, quand la Bretagne rencontre l’Amérique latine !

Publié le 05 mai 2017 par admin

Strollad la Obra est une étonnante compagnie de théâtre basée à Douarnenez puisqu’elle est à la fois bretonnante et latino-américaine

Née en 1996 au Chili à l’initiative de Céline Soun, la compagnie est aujourd’hui implantée à Douarnenez et au Guatemala. Strollad la Obra travaille sur les questions de minorités linguistiques et sociales. Elle invite à la rencontre et à l’enrichissement des cultures les unes au contact des autres. Son crédo « un autre monde est possible ». Ainsi elle met en valeur le théâtre et l’art plus en général, comme un outil de transformation sociale.

Louise, actuellement service civique, et Amélie, chargée de diffusion et d’administration de la compagnie, sont venues sur le plateau de Radio Evasion pour nous parler des dernières créations de la compagnie. Le spectacle La caminata, un spectacle trilingue (franco bretonnant espagnol) autours des migrations. Le projet Caminando, où des jeunes de l’IBEP et des jeunes demandeurs d’asile du CAO de Kerlaz ont accompagné la création du spectacle La Caminata.

La compagnie propose aussi cet été trois séjours artistiques internationaux pour les jeunes. Au programme échasse, théâtre, art de rue, cirque, thématiques autours de mer et terre…. au Cap Sizun avec des jeunes allemands, polonais, espagnols, algériens,… Et il reste encore des places alors n’hésitez pas à vous inscrire ! Contact : 09 52 56 31 25 ou laobrateatral@gmail.com