05 mai 2017

Direction le château de Kerjean : Le château situé sur la commune de Saint-Vougay accueille une nouvelle exposition avec pour titre « Corps et âme ». Cette exposition s’intéresse à l’histoire de la médecine au XVIème siècle. Nous serons avec Sabrina Bisson, assistante d’exposition, et Eglantine Mainguy, chargée de médiation, pour évoquer cette nouvelle exposition au château de Kerjean, intitulé “Corps et Âme”.

En deuxième partie d’émission, nous irons du côté de Lanvéoc, pour partir à la découverte du festival l’Ex-Ile, un festival qui pose ses bagages sur la presqu’île, et plus particulièrement sur la cale de Lanvéoc. Le lieu forcement inspire, nous verrons comment l’équipe organisatrice a pris possession des lieux. Le festival aura lieu le 12,13 et 14 mai.