Le L.E.M s’envoie en l’air dans une montgolfière avec la Breizh Wind 09.05.17

Publié le 09 mai 2017 par admin

Un LEM qui surfe sur la vague, un LEM dans le vent, avec les organisateurs de la Breizh Wind.

Le festival du vent et de la glisse dont la 2ème édition se déroule les samedi 20 et le dimanche 21 mai dans le pays du Porzay. On décortique cette manifestation avec 2 invités qui ont beaucoup oeuvré pour faire décoller cette manifestation : Nathalie Salaun, coordinatrice de la Breizh Wind, ainsi que Jean-François Bideau, adjoint au maire de Plomodiern, en quelque sorte le chef d’orchestre du festival.

30 activités nautiques et aériennes sont à découvrir pendant 2 jours sur les plages de Ste Anne la Palud et de Lestrevet. Quasiment toutes les activités de glisse nautiques et aériennes seront représentées, dont un ballet aérien de planeurs à observer en l’hommage de Jean-Marie Le Bris, pionnier de l’aviation né il y a 200 ans à Concarneau. Une manifestation qui avait attiré 8000 personnes en 2015, qui s’appuie sur plus de 200 bénévoles et de nombreux

En 2ème partie de ce LEM, nous resterons sur le thème du vent mais nous parlerons d’un outil d’évasion méconnu : la montgolfière, en compagnie de Samuel Le Tollec, seul pilote professionnel de ballon à air chaud du Finistère, également présent à la Breizh Wind pour des vols captifs en montgolfière.

Un L.E.M présenté par Guillaume, avec l’appui de Sancho du Bistrot des Copains qui nous parlera de sa passion pour les chars à voile téléguidés. Merci à Pierre-Yves pour la réalisation.

Le site de la Breizh Wind #2

La page des Montgolfières du Finistère