LEM sport : Retour sur les championnats du monde de hockey sur glace à Paris et la fin de saison du stade brestois

Publié le 10 mai 2017 par admin

Aujourd’hui nous parlerons de Hockey sur glace ! Le championnat du monde de hockey sur glace se déroule à Paris et Cologne en ce moment. Pour en parler nous rejoindrons l’unique et extraordinaire Patrice Salaun, journaliste sport au Télégramme de Brest, pour qu’il nous fasse un petit debrief de ce qu’il a vu… et l’équipe de France durant ce tournoi se débrouille très très bien !

En deuxième partie d’émission… nous reviendrons sur les derniers résultats du stade brestois. Et comme, on aime souffrir de manière intense, nous nous ferons aussi troller par un guingampais, nommé Guillaume. Il est malheureusement présent dans les studios. Johann le Roux, animateur de la page Stade Brestois 1950 et Damien Dauphin seront avec nous. Et on préfère ça.