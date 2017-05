Publié le 11 mai 2017 par admin

Cette sema ine notre album favoris c’est celui de Gorillaz, Humanz, il est sorti le 28 Avril.

On parle des deux facettes de ce groupe. La face « réelle » et la face « virtuelle », même si ils ont voulu se cacher en quelque sorte, il faut dire que le leader Albarn est très célèbre et c’est pas évident du tout de rester dans l’ombre pour lui

On fait un point sur leur label, celui sur lequel ils sortent l’album, Parlophone, les noms qu’il a signé, et son rachat en 2013 par les grands du business

L’album est dispo sur leur site internet