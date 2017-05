le LEM : le Run ar Puns accueille Woodscop, le festival dédié aux SCOPs

Publié le 11 mai 2017 par admin

Ce midi nous partons à la découverte d’un festival, qui aura lieu à Run ar Puns, à Chateaulin ce samedi 13 mai. Ce festival s’appelle Woodscop ! Une rencontre autour des SCOPs l’après-midi, puis une soirée festive dans ce chouette lieu qu’est le Run !

Véronique nous proposera ensuite un petit détour, pas très loin, au lycée de l’Aulne sur Chateaulin. Depuis un an, le projet pédagogique des élèves de BTSA DATR, consiste faire vivre un tiers-lieu ouvert à tous les acteurs économiques et sociaux de Châteaulin et alentours.