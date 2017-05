Un an de tiers-lieu au lycée de l’Aulne !

Publié le 11 mai 2017 par admin

Depuis un an, le projet pédagogique des élèves de BTSA DATR (développement et aménagement des territoires ruraux) du lycée de l’Aulne consiste à faire vivre un tiers-lieu ouvert à tous les acteurs économiques et sociaux de Châteaulin et alentours.

Au lycée agricole de l’Aulne, les élèves du BTSA DATR et leurs enseignants ouvrent régulièrement une ou deux salles aux visiteurs « extérieurs ». C’est le tiers-lieu du lycée, qui se cherche encore un nom…

Parfois, c’est juste un espace de coworking pour des travailleurs indépendants et autres entrepreneurs artisans, agriculteurs, paysagistes, télétravailleurs…

Mais certains jours, les étudiants proposent des animations : des ateliers autour des plantes ou de la couture, des débats, auxquels peuvent aussi participer les élus, associations, particuliers…

Apprentissage concret de la méthodologie de projet

L’an dernier, les élèves se sont répartis en comités : pilotage, logistique, financement.

Ils ont commencé par mener un diagnostic de territoire en interrogeant différents acteurs économiques et sociaux sur leurs besoins en lieux de travail, de rencontres, de réseautage, etc. Puis ils ont mené l’enquête au sein du lycée.

Ensuite, ils ont mis en place un calendrier d’ouverture du tiers-lieu et d’animations.

Difficultés et intérêts du tiers-lieu

Depuis septembre 2016, 25 participants extérieurs ont testé le tiers-lieu, sur 62 inscrits à la liste de diffusion. Ça peut sembler peu et c’est vrai que c’est la difficulté majeure rencontrée par les élèves : communiquer efficacement pour recruter et convaincre les personnes extérieures d’utiliser le tiers-lieu. S’y ajoutent les limites d’accès au lycée imposées par le plan Vigipirate.

Cependant, les intérêts pédagogiques sont indéniables : apprendre à gérer un projet de A à Z, se frotter à l’économie réelle, être acteur de son territoire… idéal pour un BTS Développement et aménagement des territoires ruraux !

Pour les étudiants, il est aussi intéressant de rencontrer des entrepreneurs, des élus, des responsables associatifs, et pourquoi pas de poser ses marques professionnellement.

Certains vont d’ailleurs continuer à s’impliquer dans le tiers-lieu de l’Aulne, même après l’obtention de leur diplôme.

Le projet pédagogique continue avec la prochaine promotion de 2e année du BTSA DATR du lycée de l’Aulne.

Vous pouvez vous aussi rejoindre le tiers-lieu ou suivre ses évolutions sur sa page Facebook.