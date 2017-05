Prise(s) et Reprise(s) du mois de mai

Publié le 12 mai 2017 par Animateur

Ce mois-ci nous débutons par une interprétation, en français, avec la reprise de «Au suivant» de Jacques Brel par un groupe franco-canadien : MØSI.

Enregistré pendant les sessions de leur album, attendu à l’automne, voici le lien pour écouter ce titre bonus qui n’apparaîtra pas sur leur nouvel opus :

Les morceaux suivants que nous vous proposons sont tous disponibles sur disque compact… ou vinyle !

Ainsi, notre voyage direction la Belgique continue avec le trio Triggerfinger, qui reprend «I follow rivers» de Likke Li. Triggerfinger qui a aussi rendu hommage au Grand Jacques en reprenant par le passé «Au suivant».

Sur notre chemin arrive un titre fondateur et mythique : «Like a rolling stone» de Bob Dylan, repris par The Rolling Stones sur un album époque Unplugged, «Stripped».

Enfin, c’est par une double reprise que nous terminerons ce 8ème rendez-vous de Prise (s) & Reprise (s). Santana, guitariste de légende depuis Woodstock, s’amuse, sur un album de reprises, à jouer « Under the bridge» des Red Hot Chili Pepper et « Riders on the storm » des Doors.

La version originale de «Riders on the storm» nous permet de retrouver avec bonheur Jim Morrison, plus de 40 ans après sa mort

N’hésitez pas à nous faire partager vos reprises, connues ou moins connues…

Pendant ce temps, nous vous préparons de belles surprises pour les émissions estivales.

Bonne écoute de cette nouvelle émission, qui ne manque pas de diversité !

Laëtitia et Philippe