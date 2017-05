Publié le 15 mai 2017 par admin

Cette semaine, l’album qu’on a choisi à Radio Evasion c’est celui du groupe Blondie, Pollinator.

Heuresement, l’âge n’atteind pas la qualité de l’album et c’est une réussite pour le groupe qui revient sur une base new wave un peu ancrée pop

Cette semaine on a parlé des débuts du groupe, de la formation aux premières parties, puis le succès avec le 3em album et le single Heart of Glass en passant par une parenthèse sur le label de l’album Pollinator, BMG

L’album est disponible dans tous les magasins depuis le 5 Mai, et aussi sur leur site internet