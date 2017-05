Le L.E.M jardine sans pesticides // 16.05.2017

Publié le 16 mai 2017 par admin

Le lycée de l’Aulne de Châteaulin organise avec la Maison du Bio du Finistère une journée gratuite et ouverte à tous pour apprendre à jardiner au naturel.

Une mesure comprise dans la loi Labbé de 2014 et dans la loi sur la transition énergétique était passée relativement inaperçue : à partir du 1er janvier 2019, la vente, l’usage et la possession de pesticides de synthèse seront interdits aux particuliers. Comment la chimie s’est imposée dans le jardinage ? Comment revenir à des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité ? Qu’est ce qu’on apprend dans les écoles d’horticulture ? On en parle dans cet épisode du L.E.M en compagnie d’Isabelle Favé, enseignante à Kerliver (mais pas que) et Charly Rio, chargé de mission à la Maison du Bio. Ils invitent les curieux du jardinage à venir dimanche 21 mai de 10h à 18h au lycée de l’Aulne de Châteaulin pour découvrir les supers pouvoirs de la nature.

En 2ème partie d’émission, retour sur la production radiophonique des enfants des écoles de Brasparts autour du marché festif de Botmeur qui a lieu samedi 20 mai.

