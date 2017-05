L’Instant C reçoit El Maout

Publié le 16 mai 2017 par admin

C’est l’artiste El Maout invité de cette 29e de L’instant C. Le Douarneniste, qui a grandi dans les Monts D’Arrée, est un jeune homme qui fait de la musique avec sa bouche. Il fait dans le bucal, sa voix et les sons passent par une machine et le résultat est bluffant. D’autant plus qu’il chante en yaourt ! El Maout, une sorte de poisson rouge dans son bucal, qui sortira un EP cinq titres à la rentrée.

Egalement invité du phoner, Ludovic Daniel de la galerie Objectif Lune à Landerneau, puis côté programme musical, Deep Purple et Dick Annegarn. Puis l’agenda foutraque…

Bonne écoute à tous et bise à l’œil

Patrice et Nathan vous saluent