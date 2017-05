Un paysagiste qui vous fait participer à ses créations

Publié le 18 mai 2017 par admin

Christophe Van Loo a créé au printemps 2016 son entreprise Initiation Paysage à Ploeven. Ce paysagiste propose en effet un concept original : les clients peuvent prendre part à la création du jardin pour réduire les coûts mais aussi pour se former, apprendre à jardiner.

À l’heure du DIY (« do it yourself » ou faites-le vous-même), ça semble évident et pourtant c’est inédit : un paysagiste qui permet à ses clients de participer à la création ou à l’aménagement de leur jardin.

L’idée a d’abord été motivée par des demandes de clients qui souhaitaient réduire la facture de l’intervention mais il a rapidement fallu organiser les tâches à déléguer et les explications à donner. Ainsi est née l’entreprise au printemps 2016 autour de ce concept novateur et participatif.

Le DIY au jardin

Le client ne fait pas tout tout seul, Christophe Van Loo lui propose différentes tâches techniquement simples et sans danger, en fonction de sa pratique, de ses souhaits, de son budget : extraction des cailloux, paillage, plantation, etc. En échange, le paysagiste met le matériel et les matériaux à disposition et il dispense une heure ou deux de formation.

Selon les formules, le coût du chantier peut alors baisser de 20 à 25 % !

Un véritable accompagnement, en toute sécurité

Paysagiste depuis 10 ans, Christophe Van Loo aime la nature et la beauté. Il aime aussi le sur-mesure, la créativité, les défis que représentent parfois ses missions. Il aime transmettre sa passion et justement, ses « élèves » et apprentis lui reconnaissent un vrai talent pour la transmission ! Ce qui ne l’a pas empêché de peaufiner sa pédagogie. Il avait aussi envie de développer ses propres projets : il a donc créé son entreprise autour de ce concept simple mais étonnamment nouveau dans l’univers de l’aménagement paysager. Sans doute ses concurrents ne tarderont pas à l’imiter…

Initiation Paysage intervient dans un rayon de 25 kilomètres autour de Ploeven, donc dans le Porzay, Châteaulin, Douarnenez, Pleyben et Quimper.

