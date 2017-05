Festival du centre de la Terre à Crozon : Le temps fort c’est ce week-end !

Publié le 19 mai 2017 par admin

La Maison des Minéraux et ses partenaires organisent la première édition du festival du Centre de la Terre. Cet événement culturel et festif se déroulera en Presqu’île de Crozon du samedi 13 au dimanche 21 mai durant la Fête de la Bretagne. Pendant ces 9 jours, nous vous proposons diverses d’animations conviviales pour mieux comprendre notre Terre. Vous pourrez la (re)découvrir au travers de différentes approches : celles des scientifiques géologues et autres, des artistes, des artisans, des historiens et géographes, des naturalistes, des poètes…

Au programme : des conférences, des balades, des visites, des ateliers de savoir-faire (taille de la pierre, sculpture, poterie, métallurgie, architecture, …), des spectacles, expositions, balades contées, chasse aux haïkus, émission radio, concerts, jeux bretons et restauration.

Si vous aimez votre planète, entrez au cœur du festival du Centre de la Terre. En attendant pour en savoir plus, Muriel Cléaud de la maison des minéraux, répond aux questions de Guillaume :

Programme détaillé et informations diverses : http://festival.centre-de-la-terre.org

L’équipe de Radio Evasion sera en direct du festival à partir de 16h pour vous faire vivre cette première édition !