Publié le 22 mai 2017 par admin

L’album de la semaine c’est celui des deux rappeurs belges Caballero et JeanJass, le volume 2 de Double Hélice, qui est sorti le 12 Mai.

Après une courte présentation des deux Mc’s, on a parlé de leur rencontre, leur style d’écriture et leur projet de Crowdfunding pour leur studio, la différence entre le rap belge et le rap français, et leurs principales influences.

L’album Double Hélice Vol.2 est disponible sur leur pages Facebook respectives

