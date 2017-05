Publié le 24 mai 2017 par admin

Patrice et Nathan ont reçu le groupe de reggae acoustique The Brestonians. Nos musiciens Brestois interprètent deux morceaux dans les studios de Radio Evasion. Big Up !

Dans le cadre du phoner, l’artiste peintre Paul Bloas évoque le retour cette semaine de sa fresque symbolique « Le Lamaneur » au port de commerce, sur l’immeuble le Grand Large.

Côté programmation musicale, Kana et Joe Jackson.

Mardi 30 la dernière de la saison en studios.

Bise à l’oeil