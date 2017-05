Ciel des Évadé/es du vendredi 26 mai

Publié le 26 mai 2017 par Basile

Coup de chaud qui pulvérise certains records !

Bulletin n°280

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 26 mai 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

C’était la semaine des records de mai pour le thermomètre dans l’ouest de la France.

Avec un ensoleillement presque total, sauf pour la journée de mardi, la masse d’air chaude venue du sud-ouest a fait exploser les records modernes de température maximale dans de nombreuses villes de l’ouest

A Brest-Guipavas aéroport, avec 29.5°C, c’est le record datant de… la veille avec 28.6°C qui est battu.

Idem à Landivisiau, le record du 16 mai 2002 de 28.6 est battu ce vendredi avec semble-t-il 29.6°C

Morlaix aussi a eu chaud avec 30.3°C

Le record de Ouessant de 23.4°c aurait aussi été battu avec 24.1°C

On note quand même qu’à Quimper-Pluguffan aéroport, le record datant du 25 mai 2012 de 30.3°C n’a pas été battu.

Et de fait, la côte sud-Finistère est restée plus au frais que le nord et le centre ce vendredi, avec des maximales dépassant tout juste les 26°C.

Bref, le ChaudBizz a fait le buzz, même si l’état de canicule n’a pas été atteint. Toutefois, avec l’humidité très élevée normale pour un mois de mai, l’humidex, cet index de la température ressentie en fonction de l’humidité relative a pu atteindre les 33°C dans la région de Brest.

« Situation générale le vendredi 26 mai 2017 à 06H UTC :

Situation : Dépression 1002 hPa au sud-ouest de l’Islande, se décale vers le nord en se comblant.

Thalweg associé de l’ouest de l’Irlande au golfe de Gascogne, remontant vers la Manche et les îles britanniques demain, puis sur la Mer du Nord le soir.

Dans ce thalweg, dépression 1010 hPa en fond de golfe de Gascogne, prévue 1011 hPa demain midi en Mer d’Irlande, puis 1010 hPa le soir sur les Shetland.

Anticyclone 1025 hPa sur la Mer du Nord, se décale lentement vers l’est, prévu 1024 hPa sur le nord de l’Allemagne demain midi. »

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Un peu de fraîcheur bien-venue ce samedi, sans même sacrifier le beau temps, ou presque.

Les orages, si ils se sont produit, sont passés dans la nuit vers 3h du matin. Au matin le ciel est très probablement gris et bas, sous le signe du stratus. En fin de matinée cette couverture devrait se déchirer, et un soleil voilé va commencer à briller entre de petits nuages de beau temps.

Les minimales sont très douces, entre 14 et 16°C, et les maximales ne devraient pas dépasser les 22°C dans l’intérieur du département, avec pas plus de 16 à 20°C sur les côtes

Le vent de secteur ouest en matinée, faible à modéré, va virer nord en soirée, puis est la nuit prochaine.

Dimanche

On attend un regain d’activité du front instable qui ondule dans le Golf de Gascogne. Dès le matin le ciel devrait être voilé et chaotique, puis des ondées et orages devraient se développer en cours de matinée, en provenance du sud-est. Mais l’intensité et la localisation sont encore imprévisibles. Une deuxième phase devrait se mettre en route en milieu d’après-midi, avec de fortes averses orageuses possibles.

Les minimales sont stables entre 12 et 15°C, comme les maximales entre 17 et 23°C.

Le vent de secteur est à nord-est, soutenu sur les côtes de la Manche, devrait revenir sud-est puis sud en soirée.

Lundi serait une agréable journée d’éclaircies avec des températures stables. Quelques gouttes sont encore possibles sur l’est du Finistère. Une faible dorsale anticyclonique va se repositionner des Açores aux îles britanniques, chassant le front pluvieux vers le nord-est en soirée.

Cette dorsale semble partie pour tenir toute la semaine en assurant un ciel globalement ensoleillé

Les températures vont baisser progressivement au cours de la semaine pour retrouver des valeurs plus normales, sous l’impulsion d’un flux d’ouest à nord.

Bulletin n°279

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 19 mai 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Alors, que s’est il passé cette semaine ?

Malgré un début plutôt encourageant, avec du soleil et un pic de chaleur au dessus des 20°C mardi, tout s’est dégradé mercredi avec un net refroidissement. Un front de pluie soutenues a vite été suivi d’un régime instable d’averses. Des averses particulièrement fortes ce vendredi avec encore de la grêle et un caractère orageux.

Mais ce week-end une dorsale anticyclonique bienvenue va se renforcer sur la France et rétablir le calme.

« Situation générale le vendredi 19 mai 2017 à 06H UTC :

Situation : Dépression 1002 hPa à 150 milles à l’ouest des Hébrides, se décale vers le sud-ouest, prévue 1007 hPa à 220 milles à l’ouest de l’Irlande ce samedi midi.

Dépression 1004 hPa sur la Belgique, se décale vers le nord, prévue à l’est de l’Ecosse vendredi soir, puis 1005 hPa sur le nord de l’Écosse samedi midi. La perturbation associée balaye la Mer du Nord, et gagne le Mer de Norvège ce samedi.

Anticyclone 1029 hPa au nord-est des Açores, se décale vers l’est, prévu 1023 hPa à l’ouest du Portugal samedi midi. Dorsale associé sur le Golfe de Gascogne, se renforçant sur la France. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Les quelques averses présentes encore en matinée s’évacuent vers l’est, et l’après-midi est agréable sous de larges éclaircies.

Les minimales sont comprises entre 5 et 10°C et les maximales entre 13 à 17°C du nord au sud.

Le vent de secteur ouest faible, favorisant peut-être des nappes de brumes ou brouillards tôt le matin restera modéré en journée.

Dimanche

Un net redoux est attendu ce dimanche, avec le vent qui revient sud à sud-est.

Si les minimales sont stables entre 5°C dans l’intérieur et 10°C sur le littoral, en journées les maximales seront partout en hausse entre 17 et 21°C.

Il fera donc lourd, et le ciel va se voiler dans l’après-midi avec un aspect pré-orageux, mais sans conséquences.

Lundi retour aux éclaircies entre cumulus et à des températures légèrement moins élevées, le vent revenant secteur ouest, avec le passage possible d’un front très atténué.

Pour l’instant aucune période de beau temps stable n’est en vue.

Bulletin n°277

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 12 mai 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

L’arrosage régulier est de retour en ce mois de mai. Bien espacées mais copieuses, ces précipitations entre 15 et 20mm sont ponctuées de belles périodes ensoleillées. Seul le vent vient noircir ce tableau favorable. Ainsi le vendredi 5 mai dernier, des rafales à 90km/h de secteur est étaient fréquentes en fin d’après-midi sur les côtes de la Manche.

Mardi 9 aussi le vent a bien soufflé sur le Finistère, jusqu’à 60km/h de secteur nord-est.

Par rapport au mois d’avril, la situation générale a aussi évolué de façon significative, avec l’arrivée jeudi dernier d’une première perturbation orageuse par le sud-ouest de la France. Le froid n’est donc plus à craindre, et d’ailleurs les dernier saints de glace sont dépassés, mais les orages dits « de mer », passés jeudi et vendredi bien à l’est du Finistère, deviennent d’actualité, comme souvent en mai ou juin.

« Situation générale le vendredi 12 mai 2017 à 06H UTC :

Manche

Situation : Dépression 982 hPa à 310 milles au sud de l’Islande, se décalant lentement vers l’ouest, prévue 989 hPa au sud-ouest de l’Islande le 13 à 12h UTC.

Nouvelle dépression prévue 983 hPa à 280 milles au sud-ouest de l’Irlande le 13 à 00h UTC, se décalant vers le nord et prévue 981 hPa à 250 milles à l’ouest de l’Irlande le 13 à 12h UTC. La perturbation associée aborde l’Irlande puis l’ouest du golfe de Gascogne ce samedi après-midi.

Dépression 991 hPa au sud-est de l’Irlande, se décalant lentement vers le nord, prévue 995 hPa en Mer d’Irlande le 13 à 00 h UTC, puis 996 hPa à l’ouest de l’Ecosse le 13 à 12h UTC. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

C’est un week-end très agréable qui commence, malgré le passage de fronts pluvieux nocturnes. Le ciel de la journée devrait être essentiellement composé de larges éclaircies avec quelques nuages inofensifs, cumulus et stratocumulus. En cours d’après-midi les éclaircies s’élargissent encore, mais le ciel se voile en altitude. La pluie arrive en début de soirée et passera dans la nuit.

Les minimales sont situées entre 8 et 12°C du centre vers la côte sud, et les maximales atteindront 15 à 17°C.

Le vent de sud-ouest à sud modéré va se renforcer en cours de journée, avec des rafales jusqu’à 80km/h sur les côtes ce soir

Dimanche

Matinée claire comme le cristal, mais à nouveau des nuages d’altitude devraient envahir le ciel en cours d’après-midi, et de faibles bruines sont prévues en début de nuit également. En marge du front passant sur les îles britanniques.

Petit rafraichissement le matin dans le sillage du front froid, avec des minimales entre 5 et 10°C. Les maximales seront stables entre 14 et 17°C.

Comme la veille, le vent modéré à soutenu de sud-ouest va se renforcer en soirée, avec des rafales de sud prévues à 75km/h dans la nuit de dimanche à lundi en Manche.

Lundi ce sera un ciel de marge très nébuleux avec quelques gouttes possibles. Il est impossible (pour l’instant) de savoir si les fronts atlantiques pourront oui ou non descendre sur le nord-ouest de la France par la suite.

Pour finir, un nouvel épisode orageux devrait passer en milieu de semaine sur le pays, sans concerner le Finistère en principe.

Bulletin n°277

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 28 avril 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Le froid est de retour depuis maintenant deux semaines. oubliés les premiers jours d’avril sous une agréable chaleur ensoleillée. Cette semaine le vent du nord, porté par un refroidissement polaire d’altitude, a charrié des glaçons.

Des giboulées de grésil et neige roulée ont été observées mercredi, et jeudi matin des minimales à -3°C ont été enregistrées dans les hautes terres (-2.8°C à Collorec, -3.1°C à Kernascléden).

Cette gelée particulièrement sévère a fait mal, les fleurs de pommiers et poiriers sont touchées, et même les jeunes feuilles des arbres qui ont brûlés en partie. Heureusement l’épisode n’a pas duré.

Pour finir, la sécheresse a continué car seulement 3 à 5mm d’eau sont tombés cette semaine, principalement mardi matin.

Une sécheresse qui va s’achever pendant ce grand week-end, ou plus exactement qui sera mise en pause.

« Situation générale le vendredi 28 avril 2017 à 06H UTC :

Manche

Pas de coup de vent en cours ou prévu.

Situation : Dépression 1007 hPa sur le Danemark, se décale lentement vers l’est en se comblant.

Dépression 974 hPa à 400 milles au sud-ouest de l’Islande se décalant lentement vers le nord-est en se creusant, prévue 971 hPa à 200 milles au sud-ouest de l’Islande cette nuit, puis 979 hPa le 29 à 12 h UTC. Thalweg associé abordant l’ouest des îles Britanniques cette nuit.

Dépression 1006 hPa au sud du Portugal se décalant lentement vers le nord, prévu 1011 hPa sur le sud du Portugal cette nuit, puis se comblant.

Dorsale atlantique s’affaiblissant rapidement sur le Golfe de Gascogne. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Après la dissipation des nuages en milieu de nuit, un franc soleil se met en place pour toute la matinée. Le temps est calme, les petits stratocumulus de beau temps viennent faire de l’ombre en milieu de journée. Au soir le ciel se dégage totalement, avant de se couvrir progressivement dans la nuit de samedi à dimanche.

Les minimales sont à nouveau en baisse entre 1 et 7°C, et les maximales atteindront 13 à 15°C du nord au sud.

Le vent de secteur sud-est sera d’abord nul, mais se renforcera à partir du milieu de journée. des rafales de 60 à 75 km/h sont attendues en entrée de Manche la nuit prochaine

Dimanche

Le front froid aborde le Finistère par le sud-ouest en fin de nuit. Les précipitations sont modérées, entre 5 et 8mm jusqu’en milieu d’après-midi sur le Finistère, plus de 15mm sur le Morbihan. Suivront des cumulonimbus et des averses assez intenses avec parfois un caractère orageux jusque dans la nuit.

Les minimales seront en hausse, entre 7 et 10°C, mais les maximales seront en baisse entre 11 et 12°C.

Le vent de sud soufflant en rafales de 50 à 70 km/h au lever du jour vire brutalement ouest au passage du front froid, perdant de la vigueur.

Lundi c’est une autre dépression qui va tenter d’aborder la façade atlantique française, mais sans beaucoup de dynamisme. Le front pluvieux viendra se positionner sur la Bretagne pendant toute la journée, bloqué par un retour de hautes pressions par le sud. Sous ce front stationnaire, il devrait précipiter entre 12 et 25mm jusqu’au mardi matin. Ce sera suivit par un refroidissement stable.

Pour la suite de la semaine, un vaste anticyclone va s’installer sur le nord des îles britanniques.

Les perturbations arriveraient alors par le sud, et donc avec le rétablissement d’une douceur probable, en accord avec les normales du mois de mai.

Bulletin n°276

Bienvenue à l’écoute du 100.4 FM de Radio Évasion.

C’est le ciel des évadé(e)s du week-end pasqual, le bulletin météo pour le Finistère réalisé par Basile le vendredi 21 avril 2017 vers 19h

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°

Cette semaine nous avons eu la preuve que le mois d’avril peut être particulièrement indécis en matière de températures. Et nous avons pu vérifier le fameux adage du fil dont il ne faut pas se découvrir, car malgré des maximales élevées proches des 20°C en début et fin de semaine, les minimales ont voisiné le zéro en milieu de semaine, avec un -1°C dans le centre du département jeudi matin. Toutefois ces températures minimales et maximales sont moins extrêmes sur les côtes.

Outre cette amplitude thermique de 15 à 20°C, typique des intersaisons, l’absence de précipitations continue de préoccuper. Nous sommes désormais en route vers un mois d’avril des plus sec, et qui succède à un mois de mars nettement en dessous des normes. Il faut revenir à l’année 2011 pour trouver un avril aussi peu pluvieux.

« Situation générale le vendredi 21 avril 2017 à 06H UTC :

Manche

Pas de coup de vent en cours ou prévu.

Situation : Dépression 974 hPa sur l’extrême nord de la Norvège, se décale vers le sud-ouest, prévue 988 hPa sur la Russie [samedi] midi. La perturbation associée peu active traverse la Mer du Nord et le nord des îles britanniques, et aborde l’est de la Manche [ce matin].

Zone dépressionnaire 1013 hPa à l’ouest du Portugal, se comble lentement.

Anticyclone 1036 hPa au sud-ouest immédiat de l’Irlande, se décale vers l’ouest en s’affaiblissant, prévu 1034 hPa à l’ouest de l’Irlande [ce samedi] matin. Dorsale associée sur l’Allemagne, s’affaissant. «

http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-marine/bulletin/large/manche

Samedi

Encore une bien belle journée pour ouvrir le week-end. Seuls quelques fins nuages d’altitudes viennent blanchir le ciel, puis des cumulus et stratocumulus peu envahissant à la mi-journée. Une brume sèche assez dense réduira un peu la visibilité.

Les minimales sont situées entre 3 et 10°C du centre vers la côte sud, et les maximales atteindront 13 à 19°C du nord au sud.

Le vent de nord-est à est va rester modéré.

Dimanche

Ce sera une superbe journée dans le ciel avec quelques nuages inoffensifs.

Les minimales seront stables, entre 4 et 10°C, et les maximales aussi entre 13 et 19°C.

Le vent de secteur est sera faible à modéré.

Lundi le temps sera encore très maniable, un peu plus nuageux et plus frais peut-être, avec un ciel se couvrant ou se voilant le soir.

Mardi un front froid va venir d’Angleterre, il est prévu depuis plusieurs jours et son occurrence est donc très probable. Il sera suivi par une véritable coulée d’air froid nordique et humide pour achever avril, toutefois le cumul des précipitations ne sera vraisemblablement pas très élevé. Des gelées matinales et des giboulées sont notamment possibles.

Ensuite, c’est l’inconnu qui nous attend…

Modèles consultés : Bracknell, GFS 0.25°, ECMWF/CEP, NWW3 Europe, Arpège 0.1°, Arôme 2.5km, WRF 0.05°