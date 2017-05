Sobres, elles partent à la rencontre des jeunes européens depuis Châteaulin // L.E.M du 26.05.2017

Publié le 26 mai 2017 par admin

Vous trouvez aussi qu’il y a trop de politique locale et pas assez d’évasion sur notre antenne ces jours-ci ? Le L.E.M vous amène faire un tour d’Europe.

Ok, de l’évasion, vous en voulez, vous en aurez. Nous avons reçu dans le stud’ Sophie Hériaud, jeune journaliste originaire de Châteaulin, récompensée par Le Monde et les Nations Unies pour son travail sur les migrants en Grèce. Excusez du peu. Sophie part avec sa sœur Mathilde, une caméra et un bloc-notes, à la rencontre des jeunes de 21 pays européens pour recueillir leur témoignage. L’objectif de ce projet Toi d’Europe ? Réaliser un documentaire, une trentaine de vidéos, des articles, tout ça pour faire du lien entre les jeunes européens « qui n’ont jamais connu la guerre » et réfléchir au futur d’une Union actuellement pas au mieux. Pour les soutenir, clique.