Le LEMgislatives fait le jeu des insoumis de Mélenchon avec Jean-Michel Lucas // 29.05.17

Publié le 29 mai 2017 par admin

Rencontre et entretien avec Jean-Michel Lucas, candidat France Insoumise sur la 6ème circonscription finistérienne

Auditeurs, auditrices, nous sommes fiers de vous présenter le 4ème épisode du LEMgislative, notre magazine rebaptisé à l’occasion de la campagne législative officielle. Nous recevons Jean-Michel Lucas, conseiller municipal à Landeleau, candidat sur la sixième circonscription du Finistère (Carhaix-Châteaulin-Crozon) désigné par les groupes d’appui locaux de la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Pour vous aider à faire un choix éclairé le 11 et 18 juin prochains, nous avons décidé de rencontrer tous les candidats de la circonscription.

Au menu, les origines de leur engagement politique, parce qu’on vote pour des idées mais aussi des êtres humains d’abord, la scène politique nationale en recomposition, les problèmes locaux en regard des propositions du candidat, un petit quizz sur notre territoire, et d’autres petites surprises à découvrir en réécoutant l’émission ci-dessus.

Par souci d’équité, nous avons décidé de ne pas accorder plus de temps à Jean-Michel Lucas, mais nous avons par la suite discuté avec lui hors antenne pour parler des questions écologiques qui nous tiennent à cœur à Radio Evasion. Voici ses positions : abandon du nucléaire (civil et militaire), planification écologique sur les énergies renouvelables notamment maritimes, défense d’une agriculture paysanne et si possible biologique. Il reprend globalement les positions définies dans le programme de son mouvement sur ces sujets. Il n’apprécie globalement pas le développement de l’usine Synutra de Carhaix.